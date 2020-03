Toidupank lükkab kevadised toidukogumispäevad edasi

Toidupank leiab, et seoses koroonaviiruse leviku jätkuga ei tundu praegu siiski mõistlik tuhande vabatahtliku kaasamine suurüritusele. Lähinädalad näitavad, mis edasi saab. Kui viiruse levik näitab taandumise märke, siis planeeritakse kevadised toidukogumispäevad 8.–9. mail.

Toidupank sulgeb tänasest mõneks ajaks toidukogumispäevade veebipõhise vabatahtlike registreerimisvormi. Kohe, kui on kindel, et maikuus saab sündmus toimuma, avatakse see uuesti.