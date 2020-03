Somaalia telefoninumbritelt tehakse petukõnesid Eestisse

Petturite eesmärk on saada inimesed neile tagasi helistama. Telefonil lastakse kutsuda vaid mõni hetk, eesmärgiga teha vastamata kõne ning loodetakse, et inimene helistab petturi numbrile tagasi. Kui inimene aga jõuab kõne vastu võtta, katkestatakse see kohe või ei räägita midagi. Jällegi eesmärgiga, et inimene uuesti tagasi helistaks.