Vikerraadio e-etteütlus tuleb reedel

Traditsiooniliselt emakeelepäeval toimuv e-etteütlus kutsub tänavu kirjutama emakeelepäeva eel, 13. märtsil. Aastatega on kasvanud nende koolide, organisatsioonide ja kollektiivide hulk, kes etteütluse kirjutamisest on teinud toreda traditsiooni emakeelepäeva ühiseks tähistamiseks ja see võimalus avaneb ka tänavu. Möödunud aastal jõudis Vikerraadioni rekordilised 7969 etteütlust, osales 224 haridusasutust, lasteaedadest kõrgkoolideni, ning paljud organisatsioonid.