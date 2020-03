Beebisid oodatakse taas kinno

Hommikusel kinoseansil näidatakse seekord filmi «Emma», mis kestab ligikaudu kaks tundi. Kuna aeg on pikk ja lastel võib sel ajal igavaks minna, korraldab muusika. ja teatrimaja samal ajal improviseeritud lastehoiu, et film saaks ikka lõpuni vaadatud.

9. 30 algab filmi linastus. Eriline on seanss selle poolest, et kinosaalis on heli vaiksem ja saal veidi valgem kui tavaliselt. Samuti pistetakse väikestele külastajatele enne seanssi kingituseks pihku Salvesti Baby Põnni püree.