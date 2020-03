Karinu proovirännak jääb ära

5. Karinu proovirännaku start pidi olema laupäeval kell 12 Karinu külamaja eest, kuid nüüd andsid korraldajad teada, et koroonaviiruse nakkusohu tõttu peetakse paremaks rahvarohke üritus ära jätta.

22 kilomeetri pikkune proovirännak on paljudele enese proovilepanek, milleks valmistutakse eelnevalt pikka aega. Ennekõike puudutab see lisaraskustega matkajaid, kes jahivad oma vanuseklassis medaleid. Aga samuti ka neid, kes on võtnud nõuks teekond läbi joosta.