Vutimeeskond sai ühe toetaja juurde

„Pean ääretult oluliseks, et hajaasustuse piirkondades toimuks noorte kaasamine huvitegevusse. Alati on seda hea teha professionaalidega. Samuti on ääretult oluline, et Järvamaa suudaks hoida ennast atraktiivsena ka Harjumaa inimesele. Koostöös peituvad lahendused, kommenteeris Fortis Elektriinsenerid OÜ juhatuse liige Veiko Viigipuu.

„Väga hea meel on tõdeda, et järjekordne Järvamaa taustaga ettevõte on meie tööd kogukonnas märganud ning soovib meie tegemistele õla alla panna. Aktiivse kohaliku elu edendajana sobib Veiko ja tema Fortise elektriinseneride pere väga hästi kokku Paide Linnameeskonna väärtustega. Tere tulemast meeskonda!," sõnas Paide Linnameeskonna spordidirektor Gert Kams.