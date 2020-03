Teisipäevane ühismatk jääb küll ära, kuid inimesed saadetakse iseseisvalt liikuma

Nüüd kinnitavad korraldajad, et ühiskogunemist ei toimu. "Nädala algul paneme üles kaardi, mille järgi on kõigil osalejatel võimalik ise teekond läbida ning seda vabalt valitud kuupäeval ja kellaajal," annavad nad teada. "Liikumine värskes õhus ei ole keelatud, küll aga gruppides ja sõpruskondadega."

Seega korraldatakse 17. märtsil matkasarja "Liikudes kevadesse" teine etapp, aga selliselt, et kõigil soovijatel on võimalik ajavahemikul kl 9st 20ni Türi kultuurikeskuse peaukse juurest saada kaart või kasutada siia lisatud kaarti. "Ole hea ja anna oma osalemisest teada sellega, et kirjutad paberile oma nime ja paned selle katuse all olevasse matkapostkasti," lisavad korraldajad. "Võta aeg iseendale ja oma perele. Hoidke end, olge liikuvad ja püsige terved!"