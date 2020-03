Järgmiseks nädalaks Türile kavandatud teraviljafoorum lükkub edasi

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda on otsustanud 17. märtsiks Türile kavandatud Teraviljafoorumi 2020 teadmata ajaks edasi lükata. Koda annab endast parima, et foorum sellel aastal siiski toimuks, sest konverentsi teemad on sektori tulevikku silmas pidades väga olulised. Tänavuse foorumi teemaks on keskkonnahoid ja muutuvad keskkonnanõuded teraviljasektoris.