Turvalisuse nõukogu säilitab täna veel külma närvi

Järvamaa turvalisuse nõukogu esimees, Türi vallavanem Pipi-Liis Siemann rõhutas, et kõige olulisem on säilitada rahu, jälgida terviseameti hinnanguid ja juhiseid ning operatiivselt talitada vastavalt olukorrale.

Praegu Järvamaal COVID-19 koroonaviirusesse nakatunuid tuvastatud ei ole. "Me ei pidanud vajalikuks avada maakondlikke infoliine ega teabe dubleerimist omavalitsuste kodulehekülgedel, vaid soovitame jälgida terviseameti kodulehekülge, kus on kõige värskem informatsioon olukorrast, ohuhinnangud ning tegevusjuhised," selgitas Siemann.

"Tänase info põhjal Järvamaal koole, lasteaedu ja huviringe sulgeda pole vaja ning seda arutatakse taas, kui olukorda peaks tulema muutusi. Asjaolufd muutuvad kiiresti ja võib-olla juba homme tuleb vastu võtta teistsuguseid otsuseid. Jälgime pidevalt terviseameti hinnanguid. Haridusasutuste juhtidel on õigus otsustada ohupiirkondadest või reisilt naasnud õpilase jäämine 14 päevaks koduõppele ja pereliikmete jälgimise alla," kinnitas turvalisuse nõukogu esimees.

Siemanni ütlust mööda on kohalikud omavalitsused juba mitme nädala jooksul teinud ettevalmistusi, et kooli sulgemise vajadusel üle minna koduõppele. Koolid on selleks valmis.