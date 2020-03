Ajateenijad ei pääse sel nädalavahetusel koju

Kaitsevägi on piiranud tegevväelaste liikumisi välismaale ja on vaadanud väga kriitiliselt üle välislähetuste vajadused ja eesmärgid ning kaitseväelastel on keelatud minna lähetustesse riskipiirkondadesse- ja riikidesse. Kõik riskipiirkondadest saabujad jäävad kontrollperioodiks võimalusel kodusele tööle. Samuti suunatakse võimalusel ennetava meetmena kodutööle kaitseväelased, kes on viibinud riikides, millised ei ole nimetatud riskipiirkonnaks, kuid on seal puutunud kokku riskipiirkonnast saabunud inimestega.

18. märtsil toimuma pidanud Scoutsrännak jääb ära. Struktuuriüksuste ülemad on kohustatud tegema iga Eesti sisese ürituse osas otsuse ürituse toimumise või ärajätmise kohta. Kui üritusele on kutsutud osalejaid väljastpoolt kaitseväge, on üksuste ülemal õigus need tühistada või kasutada kaugtöö vahendeid. Need üritused, mis muutuvad avalikeks üritusteks, kooskõlastatakse kohaliku omavalitsusega.

„Me rakendame neid tegevusi eelkõige sõdurite ja nende sugulaste kaitseks ning võimaliku haiguse leviku piiramiseks,“ ütles kaitseväe peaarst kolonel Targo Lusti. „Samas ei näe ma põhjust paanikaks ning arvestades asjaolu, et kaitseväes ja ajateenistuses on üldjuhul terved ja tugevad inimesed ei ole suurt riski ka haiguse raskete juhtumite tekkeks. Kaitseväes rakendatakse kuni 7 päevast kodutöö võimalust, mida on võimalik arsti otsusel vajadusel ka pikendada.“