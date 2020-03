Järvamaa õpilased kiidavad koolide sulgemise heaks

Paide Hillar Hanssoo kooli seitsmenda klassi õpilane Keitlin leiab, et koolide sulgemine on õige otsus. Ta selgitas, et kuna koolis on nii palju inimesi ja haigestumise oht on palju suurem, siis on hea, et nii õpilased kui ka õpetajad kodudes püsivad. Keitlin leiab, et koroona pole naljaasi. Ta tõdeb, et õppeülesannetest on e-kooli vahendusel ehk veidi keerulisem aru saada, aga küllap saavad õpilased hakkama.

Ka trennide ja huviringide ärajätmist peab Keitlin mõistlikuks.

"Mis siis, et ei ole sada inimest ühes pundis, aga näiteks viis on ja kui üks neist on haigestunud, siis haigestuvad ka teised. Seejärel nad viivad haiguse oma koju ja jääb terve pere haigeks ning sealt omakorda edasi. Nii et parem karta, kui kahetseda," tõdes ta.

Keitlin lisas, et tal endal pole lähiajal mingeid võistlusi, konkursse või olümpiaadidel osalemist plaanis. Küll aga on tal kahju sellest, et ta koolis ja huviringides käia ei saa. "Ma olen vist üks vähestest õpilastest, kes arvab, et koolis käia ja õppida on põnev," rääkis ta naerdes.

Eksameid Keitlini klassil sel aastal pole, nii et sellepärast muretsema ei pea. Ta märkis, et kontrolltööde ja tunnikontrollide kodust tegemine paneb teda küll veidi muretsema.

Keitlin tõdes, et mõned tema koolikaaslased ja õpilased on viiruse pärast mures, aga paanikas keegi pole. Pigem mõeldakse, kuidas on mõistlik käituda, poodi toitu kokku ostma keegi ei torma. Püütakse jääda rahulikuks.

Mõned õpilased ja õpilased ei vaevu Keitlini sõnutsi aga üldse sellele mõtlema, kuidas viiruse levikuperioodil käituma peaks. See teeb pisut murelikuks. "Meie arvame, et see kõik läheb kiiresti mööda nagu teised viirusedki, lihtsalt sellele viirusele ei ole veel vaktsiini leitud, aga küll see ka leitakse," sõnas ta. "Hea on see, et mõned õpetajad on meid uudistega kuris hoidnud ja õpetanud, kuidas haigusest oleks võimalik hoiduda ja mida teha siis, kui sa ise oled haige."

Võistlustest on kahju loobuda

Järvamaa kutsehariduskeskuse õpilane Raul leiab samuti, et koolide sulgemine on ainuõige otsus koroonaviiruse leviku takistamiseks. Sama arvamus on tal trennide ja huviringide sulgemise kohta.

"Muidugi muretsema paneb see, et tunnid jäetakse ära ja millalgi peab need järgi tegema," lisas ta.

Kõige rohkem kurvastab Rauli see, et ära jäävad ka võistlused, kus ta oleks õpilasena väga osaleda tahtnud. "Samuti on ka oht, et jääb ära mu välispraktika Küprosel, mida ma olen pikalt juba oodanud," lisas ta.

Eksameid Raulil tänavu ei ole, nii et vähemalt sellest murest on ta prii.