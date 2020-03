Maskid ees: Türi õpilased ja õpetajad on Poolast tagasiteel

„Arvestades praegust riigis toimuvat olukorda leidsime, et Tallinna Lennujaamal on oma roll riigi väravana aidata kaasa viiruse leviku tõkestamisele ning panustada omapoolselt täiendavalt riigi ja vabatahtlike abistamisse. Lennujaamal on väga hea koostöö G4S-iga ning meil on hea meel, et nad tulevad praeguses olukorras meile appi, et toetada Eesti Punase Risti vabatahtlike tööd ning aidata tuvastada võimalikke haigusjuhtumeid,” ütles Tallinna Lennujaama julgestusjuht Tarvi Pihlakas. „Lisaressursi kaasamine pakub võimalust rohkemate reisijatega otse suhelda ning Eesti Punase Risti vabatahtlikel vajadusel tervisenõustamist pakkuda.“