Kauplused töötavad oma võimete piiril

Paide Maksimarketi juhataja Tiiu Lunts ütles, et olukord kaupluses muutub nüüd juba tundidega. «Kui eile töölt tulles võis inimestele tõesti tunduda, et meie poes oli peaaegu kõike saada ning riiulid polnud tühjad, siis enne kaupluse sulgemist oli pilt juba hoopis teistsugune,» rääkis ta.

Kõige suurem mure on Luntsi sõnul töökäte puudusega. Ka mitmed kaupluse töötajad viibivad haiguslehel ning tööd tuleb teha vähendatud koosseisus. «Arvestades kui kiirelt letid tühjenevad, ei jõua töötajad lihtsalt kaupa nii kärmelt välja panna,» põhjendas ta.

Sellest tulenevalt läheb Maksimarket Luntsi sõnul üle kriisiväljapanekutele sarnanevale olukorrale. «See tähendab, et osa kaubast jõuab müügisaali alustel ja konteinerites ning nende riiulitesse paigaldamise ja esteetiliste väljapanekute kujundamisega ei nähta hetkel vaeva,» selgitas ta.

Lunts palus ostjatelt selles osas mõistvat suhtumist ning avaldas arvamust, et eriolukorras on kauba kättesaadavus kenadest väljapanekutest siiski olulisem.

Ta rõhutas, et kaupluse töötajad teevad kõik endast oleneva, et ladudes olemasolevad kaubad jõuaksid ostjateni, kuid inimeste ostukäitumist on antud hetkel siiski raske hinnata ning mõne kaubarühma kättesaadavus võib ajutiselt olla siiski raskendatud.

Ka Paide Selveri juhtaja Kristi Nõmm ütles, et töötavad oma võimete piiril. «Kõige rohkem vaeva näeme kaupade väljapanekuga. Inimesi, kes seda tööd teeks, on vähe,» lausus ta. «Paraku pole meil võimalust ka teisiti käituda, sest kaupluses napib lihtsalt ruumi.»

Hetkel on Selverites käimas «Laadapäevade» kampaania ning juba on juhtunud, et teatud tooted, nagu näiteks tualettpaber, on pakkumistest otsa saanud. «Keegi ei osanud juhtuvat ette näha ja seda nii suures koguses varuda,» selgitas ta.

Nõmm palus ostjatelt mõistvat suhtumist ning teatas, et võimalusel tellivad nad kaupu juurde, kuid järgmine kaubapäev on Selveris paraku alles esmaspäeval. «Seega täidame riiuleid jooksvalt selle kaubaga, mis eile tuli ja mis varutud on ning suurendame võimalusel edasisi tellimusi,» lausus ta.

Samuti on tohutult ülekoormatud praegu Selveri köögi töö, sest nõudlus valmistoidule on kasvanud ning köögipool on hõivatud e-tellimuste täitmisega. «Seetõttu võib ka meie valmistoodete lettides tavapärasest veidi kesisem valik olla, kuid püüame anda endast parima, et olukord kiirelt laheneks,» rääkis Nõmm.