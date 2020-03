Haigla keelab viiruse kahtlusega inimeste kohaletuleku ja patsientide külastused

"Patsientide külastamine Järvamaa Haiglas on keelatud, samuti patsientidele pakkide toomine. Patsiendi seisundi kohta annab informatsiooni raviarst telefoni teel. Järvamaa Haigla infotelefon on 38 48153," rõhutas Müürsepp, et tegemist pole enam palve, vaid käsuga. Muus osas jätkab Järvamaa Haigla tööd tavapäraselt.