PILTUUDIS: ostupaanika on jõudnud haripunkti

Paide Grossi poodi külastanud järvakas kirjeldas, et kõik maailma inimesed oleks justkui korraga poodi tulnud. Torkab silma, et tavapärasest rohkem on eakamaid ostlejaid. Ostukorvide asemel on enamik võtnud käru, sest sinna mahub rohkem kaupa. Parkla on pilgeni autosid täis ning parkimiskohti napib.