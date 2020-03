Kiirabi sõidab väljakutsetele kõigele vaatamata

Loštšenikova ütles, et kiirabil on mitmeid erinevaid juhiseid, kuidas erinevates olukordades käituda. «Loomulikult on meil olemas ka kaitsevahendid, et väljakutsetel enda tervist kaitsta,» sõnas ta.

Tavapärasest erinev on Loštšenikova sõnul ehk see, et koroonaviiruse sümptomitele sarnastele juhtumitele sõites, helistavad nad abivajajale tagasi ning esitavad täpsustavaid küsimusi. «Kui siiski on kahtlus, et tegemist võib olla nakatunuga, saame ennast kaitsta ja lisameetmed kasutusele võtta,» selgitas ta.