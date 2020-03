Asi kontrolli all: muuseumides jagub tegemist külastajatetagi

Nii on maja külastajatele suletud ning alates järgmisest nädalast on ka kogu personal kodukontoris. „23. märtsil vaatame edasi, kuidas olukord on ja mis edasi saab,” ütles Siimussaar. Tema sõnul väga segamini märtsikuine ettekavatsemata tööpaus muuseumi plaane ei löögi, sest tavapäraselt ongi just märts külastatavuse poolest vaiksem aeg. Need, kes ekskursioonid või töötoad tellinud, on juba muuseumiga ühendust võtnud ning koostöös leitakse järjest sobivad kuupäevad.