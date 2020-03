Loe Järva vallas kehtestatud täpsetest kriisimeetmetest!

Alates 16. märtsist kuni 31. märtsini on Järva vallavalitsuse hallatavates üldhariduskoolides ja Koeru muusikakoolis peatatud tavapärane õppetöö. Asutuste direktorid peavad korraldama õppetöö üleviimise kaug- ja koduõppevormile, keelatud on ekskursioonide jms kogunemiste korraldamine. Soovitus on jätta ära õpilaste riigisisestel ja välisvõistlustel osalemine.