Kauplused töötavad oma võimete piiril

Paide Maksimarketi juhataja Tiiu Lunts ütles eile, et olukord kaupluses muutub nüüd juba tundidega. «Kui eile (neljapäeval – toim) töölt tulles võis inimestele tõesti tunduda, et meie poes oli peaaegu kõike saada ja riiulid polnud tühjad, siis enne kaupluse sulgemist oli pilt juba hoopis teistsugune,» lausus ta.

Kõige suurem mure on Luntsil töökäte puudus. Mitu kaupluse töötajat viibib haiguslehel ja tööd tuleb teha vähendatud koosseisus. «Arvestades, kui kiiresti letid tühjenevad, siis ei jõua töötajad lihtsalt kaupa nii kärmelt välja panna,» sõnas ta.

Sellest tulenevalt läheb Maksimarket Luntsi ütlust mööda üle kriisiväljapanekute laadsele olukorrale. «See tähendab, et osa kaubast jõuab müügisaali alustel ja konteinerites ning nende riiulitesse paigaldamise ja esteetiliste väljapanekute kujundamisega ei nähta vaeva,» selgitas ta.

Lunts palus inimestelt selles suhtes mõistvat suhtumist ja avaldas arvamust, et eriolukorras on kauba kättesaadavus kenadest väljapanekutest siiski olulisem.

Ta rõhutas, et kaupluse töötajad teevad kõik endast oleneva, et kaubad jõuaksid ladudest ostjateni, kuid inimeste ostukäitumist on siiski raske hinnata ja mõne kaubarühma kättesaadavus võib ajutiselt olla raskendatud.

Ka Paide Selveri juhtaja Kristi Nõmm ütles, et töötajad oma võimete piiril. «Kõige rohkem vaeva näeme kaupade väljapanekuga. Inimesi, kes seda tööd teeks, on vähe,» lausus ta. «Paraku pole meil võimalust ka teisiti käituda, sest kaupluses napib lihtsalt ruumi.»

Selverites on käimas laadapäevade kampaania ja juba on juhtunud, et teatud tooted, näiteks tualettpaber, on otsa saanud. «Keegi ei osanud juhtuvat ette näha ja seda nii suures koguses varuda,» lisas ta.

Nõmm palus inimestelt mõistvat suhtumist ja teatas, et võimalusel tellivad nad kaupu juurde, kuid järgmine kaubapäev on Selveris paraku alles esmaspäeval. «Seega täidame riiuleid jooksvalt selle kaubaga, mis eile tuli ja mis varutud on, ning suurendame võimalusel edasisi tellimusi,» lausus ta.

Samuti on tohutult üle koormatud praegu Selveri köögi töö, sest valmistoitude nõudlus on suurenenud ja köögipool on hõivatud e-tellimuste täitmi­sega. «Seetõttu võib ka meie valmistoodete lettides tavapärasest kesisem valik olla, kuid püüame anda endast parima, et olukord kiiresti laheneks,» ütles Nõmm.

Ta lisas, et ennekõike ootavad nad arusaamist, et müüjad pole juhtunus kuidagi süüdi ega saa kaupa kusagilt välja võluda.

Rimi kommunikatsioonijuhi ­Katrin Batsi ütlust mööda on viimastel päevadel suurenenud kuivainete, konservide ja majapidamistarvete ostmine. Praegu ei kavandata toodetele ühikulist müügipiirangut. «Oleme ennetavalt märkimisväärselt kasvatanud laovarusid. Loodame, et jagub, kuid ei tea, kuidas edasi läheb,» märkis ta.

Maxima Eesti turunduse ja avalike suhete osakonna juht Janne Laik sõnas, et koroonaviiruse jõudmine Eestisse tähendab Maximale lisahügieeninõuete kehtestamist.

Terviseameti soovituse järgi desinfitseerivad kauplused iga päev kontaktpindu. «Et suurendada klientide turvatunnet, desinfitseerime iga päev ostukorve ja -kärusid, iseteeninduse ning tavakassade makseterminale ja ekraane. Klientidele pakume kauplustes võimalust käsi desinfitseerida nii kauplusse sisenedes kui ka sealt väljudes,» selgitas Laik.

Maxima kui väga kiire kaubaringlusega jaekett muutis kärmelt kauba tellimist ja tarnet kauplustele.

«See võib mõne kaubagrupi puhul tähendada, et tuleb ette hetki, kus mõnes poes on riiul ajutiselt või osaliselt tühi. Kuid arvestades seda, kui suur on meie sortimendi valik, on alati võimalik soovitud kaup asendada mõne samaväärsega,» rahustas ta.

Laigu meelest on oluline, et inimesed ei varuks liiga palju toitu, sest olukorra muutudes kipub toit toidulaua asemel jõudma prügikasti.