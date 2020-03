Tööpäeva lõpu seisuga Järvamaal nakatanuid tuvastatud ei ole

"Me peame võtma tarvitusele kõik meetmed viiruse leviku tõkestamiseks ja selleks on igal inimesel, ametkonnal ning kohalikul omavalitsusel oluline roll. Igasugune reisimine tänases olukorras on liigne risk ning kõik piirangud on loodud selleks, et kriitilisest olukorrast kiiremini välja tulla. Eriolukorra kehtestamine näitab olukorra tõsidust, seetõttu rääkisime läbi ja leppisime kokku võimalikud kriisi eskaleerumise leevendusmeetmed. Olukord on kriitiline, mille mõjusid ja levikut me veel täna päris hästi hinnata ei oska," selgitas Soodla.