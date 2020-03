Mis saab ostetud kultuuriürituste piletitest?

Välja kuulutatud ajal ära jäänud ürituse puhul on ürituste korraldajatel kohustus pakkuda asemele pääset mõnele teisele samas hinnaklassis üritusele, asendada pilet kinkekaardiga, kui on võimalik ning kui need lahendused ei sobi, siis ka raha tagasi maksta.

Türi kultuurimaja direktor Ülle Välimäe kutsub ärajäävate kultuuriüritustele pääsmete omanikke mitte kiirustama piletite tagasi müümisega. "Mitmed kontsertorganisatsioonid ja teatrid on juba pöördunud meie poole, et ärajäävate esinemiste asemel sügisesse broneerida uusi aegu nii et tõenäosus et piletid lähevad hiljem asjaette on suur."

Paide muusika- ja teatrimaja (PAMT) direktor Direktor Martha-Beryl Graubergi sõnul kehtivad ostetud kinopiletid esialgu maikuu lõpuni ning kui 1. maini kehtestatud eriolukord lõppeb, on neid võimalik kasutada järgnevatel seanssidel.

Paide Teatril pidi järgmisel nädalal esietenduma koguperelavastus “Blablabla.” Need etendused on edasi lükatud sügisesse, uued kuupäevad on selgumisel. Grupibroneeringu teinutel soovitab Grauberg teatrijuhiga otse suhelda, et leida sobilik lahendus.

"Tänasest on PAMTi kassa suletud, sest soovime hoida inimestevahelised kontaktid minimaalsed ja mitte seada ohtu meie kassapidajate tervist. Piletiinfot saab kassa telefonilt, kuid kassas pileteid tagasi müüa või vahetada saab siis, kui olukord paraneb," kinnitab Grauberg.

"Homsest töötavad PAMTi töötajad kodukontoris. Tegutseme tulevikku vaadates ning seame plaane ajaks, mil eriolukord lõppeb. Otsime koos ürituste korraldajatega ärajäänud sündmustele uusi kuupäevi ning jätkame oma ürituste ettevalmistustega," selgitab Grauberg.

Kõige värskemat infot PAMTis toimuma pidanud külalisürituste (teatrietetendused, kontserdid) toimumisaegade ja piletite kohta leiab ürituse korraldaja infokanalitest ja piletimüügikeskkondadest. “Paljud PAMTis toimuvad üritused on külalisüritused. Suhtleme korraldajatega, jälgime nende infokanaleid ja uuendame jooksvalt infot ka oma kodulehel ja sotsiaalmeedias,” ütles Grauberg.

Piletimüügikeskkond Piletimaailm teatab oma müügiportaalis, et piletite tagastamine ning vahetamine toimub korraldaja kaudu ja piletiomanikel palutakse pöörduda vastava teatri-või kontserdimaja poole. "Jälgige ka jooksvat infot meie koostööpartnerite kodulehtedel. Palume edastada info piletite tagastamise või vahetamise soovi kohta otse teatrikassadesse," teatab Piletmaailm.

Teine piletimüüja Piletimaailm palub veebilehel klientidel varuda kannatust kuni suudame iga ürituse osas anda konkreetsed juhised.

"Seoses suure infovooga ei suuda Piletilevi vastata üksikute juhtumiga seotud küsimustele, koondame teemad ning koguneva info põhjal esitame teabe esmajärjekorras Piletilevi kodulehel. Konkreetsete ürituste kohta edastame informatsiooni lisaks kodulehel info avaldamisele internetist piletiostnutele e-kirjade teel. Kui kodulehel on konkreetse ürituse staatus „peatatud“, siis see tähendab, et informatsioon on uuendamisel," teatab Piletilevi.

Teatrid ja ürituste korraldajad ootavad mõistvad suhtumist kogu kultuuri- ja meelelahutussektori suhtes, ja paluvad aega lahenduste otsimiseks ning paluvad edasilükatud ürituste puhul võimalusel ärge pileteid tagastage.