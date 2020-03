Eilne ostuhullus kauplustes on taandunud tavapäraseks poodlemiseks

Järva Teataja tegi lõunapaiku tiiru Paide Maksimarketis, Maximas, Rimis, Selveris ja Grossi kaupluses oli olukord rahulik. Kassades olid küll järjekorrad, kuid nendes polnud üle nelja-viie seisja ning kellelgi neist ei olnud silmnähtavalt suuri kaubakoguseid.

Ainus pood, kus ringkäigu hetkel oli näha ostukorve desinfitseermisti oli Maksimarket. Kauplustes polnud märgata, et ükski külastaja oleks kandnud näomaski või ühekordseid kummikindaid.

Ainus, mis viimastel päevadel ülekäinud ostuhullust meenutas, on kaubast tühjad augud tualettpaberi lettidel, tavalisest hõredamalt paistis kaupa ka kuivainete, pelmeenide ja lihakaupade riiulitel. Siiski ei olnud viimaste päevade menukaubad üheski poes täiesti otsas.

Müüjate repliikides jäi kõlama, et kuna nädalavahetuse kaupade vedu poodidesse on hõredam, siis läheb tühikute täitmiseks mõni päev aega, samuti jäi tipphetkedel väheks töökäsi, kes suutnuks piisava kiirusega kaupa välja laduda.

Siin-seal jutlevad inimesed heitsid pea-asjalikult tualett-paberinalju ning olid rahulikus meeleolus.

Üks Tallinnast nädalavahetuseks maale tulnud pere ütles, et Paide on täna päris rahulik. "Linnas meie kodupoes ikka krabati soola ja kuivaineid kah. Nägime kuidas üks mees oli kõhuli makarooniriiulis ja kraapis kahe käega pakke kokku," rääkisid nad muljeid.

Peaminister Jüri Ratas kutsus eileõhtuses pöördumises inimesi üles mõistlikkusele: "Eriolukord ei tähenda, et elu Eestimaal seiskuks."

"Eestis on varutud piisav toiduvaru nii kaupluste ladudes kui ka riigi tagavarades. Poes käies on endiselt mõistlik osta korraga vaid nii palju kui vaja. Samuti on meil vaja säilitada asjalik käitumine majandussuhetes,» ütles peaminister.

”Paaniliseks toidukaupade varumiseks ei ole täna mingit põhjust. Eesti omavarustatuse tase on suhteliselt kõrge. See tähendab, et suur osa toorainest on meil omamaine ning tootjatel on olemas ka piisav varu, et tagada värske toodang iga Eesti elaniku toidulaual,” rahustas ka Toiduliidu juhataja Sirje Potisepp.

”Küll aga on toidukaupade suuremahuline varumine tekitanud olukorra, kus kaupa ei suudeta nii kiiresti toota ja kauplusesse tarnida. Loodame siinkohal heale koostööle ja mõistvale suhtumisele nii kaubanduse kui tarbijate poolt,” ütles Potisepp. ”Kõik tootmised töötavad praegu täistuuridel ja meie ettevõtetel on niipalju vastutustunnet küll, et ennekõike tagada koduriigi elanike toiduainetega varustamine. Kui parajasti ei peaks ka olema letil lemmiktoodet, siis on see seal peatselt kindlasti tagasi ning õnneks on meil ka väga lai tootevalik, mis võimaldab sobivaid alternatiive leida. Seega nälga keegi kindlasti ei jää.”

Kõigis toidutööstustes on kõrgendatud hügieeninõuded kasutusel juba tulenevalt seadusest. Lisaks on ettevõtted ära jätnud välisreisid, mis võiksid nende töötajate heaolu kahjustada. Samuti on kehtestatud piirangud võõraste sisenemisel tootmisettevõtetesse. „Meie kõige suurem mure on hetkel, kuidas tagada töötajate ohutus.“