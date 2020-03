Eestlastel on aega koju jõuda poolteist päeva

Võimalik, et esmaspäevast on oodata lennuliikluses pöördelisi uudiseid.

Seoses koroonaviiruse levikuga kehtestavad riigid lisaks lennu- ja laevaliikluse piirangutele täiendavaid meetmeid maismaapiiride kontrolliks. Leedu, Poola, Taani ja Norra on andnud teada piiride sulgemisest välismaalastele, mis võivad peatada ka eraautode transiidi läbi nende riikide. Olukord muutub pidevalt ja tõenäoline on, et neid lisandub järgnevatel päevadel veel. Läti hetkel sarnastest piirangutest teatanud pole.

Leedu valitsuses on hetkel kaalumisel otsused piiranguteks. Praeguse info kohasel on kavas välismaalastele riiki sisenemine keelata, v.a. Leedu kodanike pereliikmed ning seal elamisloaga elavad isikud. Kaubavedu jätkud. Eesti ja Läti kodanike puhul kaalutakse humanitaarkoridori rakendamist, et nende riikide kodanikel oleks võimalik koju pöörduda. Poolaga on Leedul avatud vaid Kalvarija–Budzisko piiriületuspunkt.