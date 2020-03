Tele2 sulgeb ajutiselt kõik esindused üle Eesti

„Mõistame, et esinduste sulgemine tekitab ebamugavusi, kuid tänases olukorras on see vajalik samm, et kaitsta nii meie töötajate kui klientide tervist,“ selgitas Uusjärv. „Oleme klientide jaoks jätkuvalt olemas telefoni, e-kirja ja chat´i kaudu. Anname endast parima, et lahendada kõikvõimalikud esilekerkivad mured telefoni ja e-kanalite kaudu,“ lisas Uusjärv. Eraklientide infotelefoni number on 6 866 866 ja äriklientidel 1205.