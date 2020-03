Kas linnarahvas tuli Kesk-Eestisse maapakku?

Keerulistel aegadel suuremates linnades elavate inimeste maale ümberasumises pole midagi enneolematut. Näiteks juhtus viimase sõja ajal korduvalt, et inimesed tulid sugulaste juurde linnast turvalisematesse küladesse maapakku olukorra rahunemist ootama.

Tänapäeval on internetiühendus igas Eestimaa nurgas ja keeruline pole tööasju järjel hoida kõige kaugemastki metsakülast. Kindlasti on hõredama inimasustusega paikades koroonaviiruse leviku risk madalam.

Terviseameti kommunikatsioonijuht Simmo Saar ütles, et viimastel päevadel on neile tehtud päringuid küsimusega, kas üks või teine omavalitsus on turvaline. Sellest võiks arvata huvi eriolukorra ajaks turvalisem paik leida, kuid kindlat tõestust väitele siiski pole.