Politsei teenindused on homsest edasilükkamatute toimingute jaoks taas avatud

„Olukorras, kus väga suur hulk inimesi töötab kodust, on ID-kaart paljudele hädavajalik. Samuti on edasilükkamatud osad välismaalastega seotud toimingud. Seetõttu avame kriitilise vajadusega toimingute tegemiseks esmaspäevast PPA teenindused, kõigil teistel soovitame kasutada iseteenindust ja posti teel taotlemist ning lükata teeninduse külastamine edasi,“ rääkis PPA identiteedi ja staatuse büroo valdkonna koordineerija Marit Abram

PPA iseteeninduses saab taotleda ID-kaarti ja passi. ID-kaardi uuendamisel ei ole vaja sõrmejälge ning nõuetekohase foto saab inimene ise üles laadida. Foto nõuded on keskkonnas ka detailselt ära kirjeldatud. Passi taotlemisel on vajalik anda sõrmejälg, mistõttu selle taotlemiseks tuleb kasutada teeninduse fotoboksi ning pärast seda saab taotluse täita iseteeninduses. Juhul, kui sõrmejälg on antud vähem kui viis aastat tagasi, saab seda passi taotlemisel uuesti kasutada. Iseteenindusse sisselogimisel tuvastab süsteem, kas sõrmejälje andmine on vajalik. Samuti saab dokumente taotleda posti teel. Valminud dokumente hoiab PPA teeninduses kuus kuud.