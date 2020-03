Meie suurim trump on hajaasustus ja harvad lähikontaktid

Selliseid näiteid elust enesest võiks Alt tooma jäädagi. «Ma palun inimesi südamest, et õpime teiste riikide vigadest ja hoiame päriselt ka üksteisest eemale. Ei ole mõistlik omale sõpru külla kutsuda või ise kusagil vajaduseta ringi patseerida. Ainult nii suudame me halvima ära hoida,» lausus ta.

Rahvarohkeid paiku, nagu buss ja pood, tuleks igal juhul vältida nii palju kui võimalik. «Tegelikult ongi mõistlik korraga ära osta nädala toiduvaru ja mitte rohkem siis poodi minna,» ütles Alt. «Poes soovitan kindlasti kasutada ühekordseid kummikindaid, kasvõi majapidamiskindaid, ning need kauplusest väljumise järel tagurpidi tõmmata ning kohe ära visata. See pole imelik, vaid tänasel päeval normaalsus. Nii kaitseme ennast, teisi kui ka kaupluste töötajaid.»

Kui inimestel on hirm, et äkki nad on poekoti või millegi muuga ikkagi nakkust koju toonud, siis koduseks pindade puhastuseks soovitas Alt kasutada kloori sisaldavaid puhastusaineid. «Tõmmake nendega pinnad üle ning jälle on midagi enda ja oma koduste heaks ära tehtud,» sõnas ta.

See siiski on surmatõbi ja viinast ei saa abi

Sulaselgeks rumaluseks peab All ka seda, et mõne kõva mehe meelest hävitab viinajoomine viiruse nende sees ära. «No ei tee see viin koroonaviirusele midagi. See on ikkagi inimkonna massiliseks tapmiseks mõeldud viirus, mille vastu etanooliga ei saa. See oleks ju liiga lihtne,» lausus ta.

Aldi ütlust mööda ei maksaks loota ka eestlaste üldiselt tuge­vale immuunsüsteemile. «Me ei tea tänase seisuga, mis sellele viirusele ei meeldi ja mis teda inimestest eemal hoiab. Võibolla on see mõni lapseeas tehtud vaktsiin, võibolla tugev immuunsus, võibolla midagi muud,» arutles ta. «Üks mis kindel – meie suurim trump on hajaasustus ja avarus inimeste elupaikade ümber. Just ruumi ja avarust meie ümber tasub hinnata ning võtta sellest nüüd maksimum.»

Kui inimesed peavad kõigist reeglitest kinni, siis pääseme Aldi ütlust mööda ehk haiguse hullemast levikust. Tema hinnangul oli koolide, spordisaalide ja muude ühiskasutatavate asutuste sulgemine õige otsus. «Neid pole vaja isegi tingimata desinfitseerida, kui seal enam keegi ei käi, sest kolme päeva möödudes on viirus pindadel niikuinii surnud ja oht sellega möödas,» ütles ta. «Kui aga keegi ikka hiilib salaja koolimajja või jõusaali trenni tegema, teeb ta sellega ühiskonnale kurja, andes viirusele uut elujõudu.»

Mis aga puutub arstiabisse, siis perearstid on Aldi selgitusel praegu valmis inimesi nõustama, ravima ja aitama igal ajal, kui inimesed saaksid aru, et arstikülastus tuleb ette registreerida ja suvaliselt sisse astuda ei saa praegu ühtegi meditsiiniasutusse. «Me hoiame kõik suhtluskanalid töös: saata saab meili, internetikeskonnas e-nõustamist küsida, helistada. Minu mobiiltelefon on kirjas nii perearstikeskuse uksel kui ka veebilehel ning ka minu kolleegid on oma kontakte jaganud. Me vastame abivajajatele ka õhtuti,» täpsustas ta.

Põhjus, miks arstid patsi­ente enda juurde suvalisel ajal ei lase, on ilmselgelt võima­liku ohu ennetus. Alt selgitas, et nad tahavad ühtviisi aidata nii kroonilisi haigeid, lapsi kui ka gripihaigeid, seetõttu ajasta­vadki nad inimeste visiite sõltuvalt kaebusest. «Läbisegi kõiki vastu võttes poleks nakatumisohtu ära hoida võimalik. Nii teemegi iga rühma vastuvõttude järel ruumide ja pindade põhjaliku deinfitseerimise ning vahetame ka oma töörõivaid,» lausus ta.