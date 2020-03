Lasteaiad jätkavad tööd valverühmades

Paide linna hariduse peaspetsialist Enn Lehtpuu ütles, et esmaspäevase seisuga Roosna-Alliku ja Viisu lasteaias lapsi polnud. Tarbja lasteaias oli Lehtpuu andmetel kaheksa last ja Sargvere rühm oli tühi. Paide Sookure lasteaed ja Paide lasteaed on avanud eraldi valverühma Paide lasteaia Tallinna tänava maja ruumides. Rühmad asuvad eri tiibades ja esmaspäeval oli seal kahe peale kokku üheksa last.

Lehtpuu ütlust mööda on lasteaiad teinud selgitustööd, et vanemad jätaksid lapsed võimalusel koju, sest see tõkestab viirushaiguse levikut. Siiski on arusaadav, et kõigil vanematel pole kodukontoris töötamise võimalust, mistõttu tuleb mõni rühm siiski avatuks jätta.

Praegu on Lehtpuu hinnangul väga keeruline ja ettearvamatu aeg.

Paide Sookure lasteaia direktor Liia Koppel ütles, et lastevanemad on olnud mõistvad ja ta pole kurje kirju saanud. Inimesed mõistavad, et tegu on eriolukorraga ning lasteaiad tegutsevad laste, perede ja kogukonna turvalisuse nimel. Koppel lisas, et mingil määral rahulolematust kindlasti on, aga see on praeguses olukorras paratamatu.

Lasteaed töötajaid sundpuhkusele saatnud ei ole. Ka kodus olevatele õpetajale on leitud ülesandeid. Pikemas plaanis on oluline, et valverühma jätkuks õpetajaid.

Paide lasteaia direktor Ele Enn sõnas, et nad on saanud vanematelt kirju lasteaia kohatasude kohta. Ennu selgitusel on paratamatus, et lasteaiahooned tuleb tegevuses hoida ja õpetajatele palgad välja maksta – seega kohatasud praegu jäävad.

Tavapäraseid tegevusi lasteaias teha ei saa, sest valverühmas on koos eri vanuses lapsed. Siiski püüavad õpetajad leida ühiseid ja arendavaid tegevusi ning säilitada harjumuspärasust. Õues käivad lapsed endiselt.

Lapsed on üldjoontes muretumad kui täiskasvanud, aga Ele Ennu ütlust mööda on ka neil viiruse kohta palju küsimusi, mis vajavad rahulikku selgitamist. «Nagu täiskasvanu tahab oma mõtted välja rääkida, nii laps samamoodi,» märkis ta.

Hügieeni suhtes kehtestas lasteaed karmima korra juba kaks nädalat tagasi, kuigi Ennu ütlust mööda on nad haiguste hooajal olnud alati koristamisel hoolsamad. Praegu tehakse kõik ukselingid ja tööpinnad kaks korda päevas desovahendiga üle. Mõistagi pannakse suuremat rõhku kätepesule.

Türi vallas olid esmaspäe­vase seisuga kõik lasteaiad veel avatud. Vallavanem Pipi-Liis Siemann märkis, et lisaks Türi lasteaiale kesklinnas olid avatud ka Lokuta ja Türi-Alliku õppekoht. Lapsi võeti vastu veel Oisus, Kärus ja Kabalas, kuigi seal oli neid vähe.

Siemann märkis, et esmaspäeva jooksul selgub, kui palju lapsi kuskil täpselt kohal oli ja milline on edaspidi lasteaedade lahtihoidmise vajadus. Kindlasti oleneb see sellest, millised tööülesanded lastevanematel täita on. Siemann kinnitas, et neile lastele, keda vanemad koju jätta ei saa, kindlasti hoiuvõimalus luuakse.

Türi lasteaia direktori kohusetäitja Angela Lõhmus teadis öelda, et alates teisipäevast on valverühm avatud ainult kesklinna majas ning Lokuta ja Türi-Alliku lähevad nii-öelda reservi. Töötajatest on esialgu kodus ootel need, kellel on väikesed lapsed või kes kuuluvad riskirühma.

Enamik vanemaid on Lõhmuse ütlust mööda leidnud võimaluse lapsed koju jätta. Mõni vanem on küsinud töö juurest puhkust, et lapsega kindluse mõttes kodus olla. Mõni jättis võsukese koju juba enne viiruspuhangut. Lõhmus sõnas, et on neile vanematele väga tänulik.

Lasteaias kulgevad päevad ikka kindlas rütmis, kuid näiteks muusika- ja liikumistunnid on ära jäetud. Lõhmus selgitas, et praeguses olukorras poleks muusikaõpetajal mõistlik ühest rühmast teise käia. Ka lasteaiarühmade sissekäigud on eraldi, et eri rühmade lapsed ja vanemad omavahel kokku ei puutuks.

Järva valla hariduse spetsialist Elo Siska ütles, et lasteaedades on avatud valverühmad. Siska helistas hommikul kõik lasteaiad läbi ning selgus, et lapsi oli toodud vähe, mõnes lasteaias oli vaid üks laps. Sellest tulenevalt koondatakse lasteaiateenus eriolukorra ajaks ilmselt nelja piirkonda: Imaverre, Koeru, Järva-Jaani ja Aravetele. Siska lisas, et on lasteaiajuhtidega suhelnud ja valmisolek teenust koondada on olemas.

Kui eriolukord kestab pikemat aega, tuleb Siska ütlust mööda paratamatult mõelda ka majanduslikule poolele ning kõiki maju lahti hoida pole mõttekas. Õpetajad töötavad praegu töögraafiku alusel ja riskirühma kuuluvad õpetajad on kodus.