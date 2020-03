Tellijale

Pilt Järvamaa kauplustes on sel nädalal rahulik ning ostjaid pole kusagil tunglemas. Paanika on üle elatu ja taastub rahulik töörütm.

Sellest lähtuvalt on kaupluste juhatajad seda meelt, et otsus lahtiolekuaegu lühendada on mõistlik.