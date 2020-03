Verd vajatakse kriisiajal ikkagi

Regionaalhaigla verekeskus varustab doonoriverega 14 erinevat haiglat Eestis, kus tehakse sadu vereülekandeid päevas.

Vereülekandeid vajavad erakorralised patsiendid operatsioonidel ja sünnitajad ning vähktõve, maksahaiguste, verejooksude, raskete traumade, aneemia, leukeemia, põletuste ja paljude teiste haigustega patsiendid nende hulgas ka paljud haiged lapsed.

Seetõttu ei saa Verekeskus lasta verevarudel kahaneda ja ootab verd andma kõiki terveid doonoreid, kes ei ole olnud lähikokkupuutes koroonaviirusega nakatunud inimestega.

Regionaalhaigla verekeskuse juhataja Ave Lellep ütlust mööda on äärmiselt oluline, et veredoonorid jätkaksid ka Eestis kehtestatud eriolukorra tingimustes vere loovutamist. "Eesti haiglates on sadu patsiente, kelle elu sõltub doonorivere olemasolust,“ märkis ta.

Lellep lisas, et just seetõttu jätkatakse vere kogumist ka väljaspool verekeskust erinevates maakondades. Vaid Saaremaale on COVID-19 leviku tõttu väljasõidud ära jäetud.

Lellep selgitas, et vastavalt eriolukorra juhi peaminister Jüri Ratase suunisele on doonoritelt vere kogumiseks korraldatavad avalikud üritused lubatud. „Vereloovutamine on doonorile ohutu. Haigestumisohu ja puhangute tekke vältimiseks järgib verekeskuse personal Terviseameti juhtnööre, rakendab haiguse ohjamise meetmeid ja peab kinni regionaalhaigla töötajatele kehtestatud juhistest. Ühtaegu palume, et koroonaviiruse riskipiirkonnas käinud või COVID-19 põdeva haigega kokku puutunud doonorid püsivad karantiinis ega osale doonoripäevadel. Me ootame verd loovutama kõiki terveid doonoreid,“ rõhutas ta.

Doonoripäev toimus eile Haapasalu ja homme ollakse väljasõidul Märjamaal. Paidesse 26. märtsiks kavandatud doonoripäevani on veel aega ja olukord võib muutuda, kuid hetkeisuga see toimub kell 10.30-15.00 Paide muusika-ja teatrimajas.

Kui doonoripäev peaks olukorra halvenemise tõttu ära jääma, annab verekeskus sellest teada oma kodulehel väljasõidugraafikute juures ja Facebooki grupis Doonorid ja Sõbrad.

Et kiirendada vereloovutuse protsessi ja hoida inimesi vähemat aega ühes ruumis, saavad vähemalt kolmel korral juba verd loovutanud doonorid täita enne doonoripäevale tulekut kodus küsimustiku. Eeltäidetud küsimustiku andmed kehtivad seitse päeva.