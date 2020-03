Omavalitsuste volikogud märtsis istungeid ei pea

Omavalitsuste volikogude liikmetest suur hulk kuulub vanuse poolest riskirühma, kes peavad olema eriti ettevaatlikud ning see lisas volikogude tavatöörütmist loobumise otsusele argumente.

Paide linnavolikogu esimees Aivar Tubli ütles, et otsustas märtsi ja aprilli volikogu istungi ära jätta ning esialgne plaan on pidada istung 30. aprillil. "Kui olukord muutub stabiilsemaks, on võimalik volikogu erakorraliselt kokku kutsuda ka varem," kinnitas Tubli.