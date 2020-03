Häirekeskuse infotelefoniga saab nüüd ühendust ka välismaalt

Inimeste küsimused infotelefonile 1247 on peamiselt seotud koroona viiruse sümptomite ja viiruse leviku tõkestamiseks kehtestatud liikumispiirangutega. Halliku sõnul näitas esimene tööpäev infonumbril, et vajadus teenindada ka piiritaga asuvate eestlaste kõnesid.

Häirekeskuse kriisistaabi juht paneb inimestele südamele, et inimesed säilitaksid rahu ja peaksid silmas, et numbrile 112 on endiselt oodatud kõned, kus ohus on kellegi elu, tervis või vara. Numbrilt 1247 saab infot ja vastuseid koroona viiruse leviku ja eriolukorda puudutavatele küsimustele. „Palun hoiame 112 liinid vabad neile inimestele, kes vajavad kiiresti appi kiirabi, politseid või päästet,“ ütles Hallik ja palus inimeste mõistvat suhtumist. Meditsiinilaste nõuannete ja konsultatsiooni saamiseks tuleks helistada peaarsti nõuandeliinile 1220.