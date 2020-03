Järva-Jaani rattaklubi sportlased näevad koju jõudmise nimel ränka vaeva

Rattasportlane Teet Kallakmaa ütles, et see, mis Hispaanias juhtus, oli tõeline pettumus. "Käime seal oma klubiga ja paljud teised rattaklubid ka igal kevadel treeninglaagris, et hakata suveks vormi ette valmistama. Seekord saime rattaga sõita ühe päeva ja siis kehtestati Hispaanis põhimõtteliselt täielik komandanditund," lausus ta.

Esialgu oli kuulda, et vähemalt meie Eesti esiratturil Tanel Kangertil lubatakse üksinda edasi treenida, kuid politsei pani siiski ka talle keelu peale. "Püüdsin seal küll politseinikega kaubelda, et kui ma üksinda mägedes sõidan, siis pole ju mingit nakkusohtu, kuid nad ütlesid, et peavad oma tööd tegema ega saa erandeid lubada," ütles Kallakmaa.

Läbirääkimiste tulemusel jäid Järva-Jaani ratturid Hispaania mägedes politsei kõrgendatud järelevalve alla ja polnud mingit mõtet sinna edasi jääda.

Kallakmaa sõnul hakkasid nad tagasi sõitma sama maismaateed mööda nagu tulidki. Hispaaniast Prantsusmaale, sealt Saksamaale ja edasi Poola, Leetu ja Lätti. "Prantsusmaa läbisime veel vaevata, kuid Saksamaale saime sõna otseses mõttes viimasel minutil," lausus ta. "Piiri hakati just sulgema ja meid lasti veel napilt üle."

Kuna nii rahaliselt, ajaliselt kui ka tervisele mõeldes oli mõttekas jätkata teekonda maad mööda, sõitis kolm Järva-Jaani klubi jalgratturit oma bussiga, millel oli peal 15 ratast ja kahe nädala toiduvaru, Poola. Nii nagu paljud teisedki eestlased, jäid nad seal aga lõksu.

"Mingid kokkulepped olid Eesti poolt siiski tulnud, sest saime ühineda konvoiga, mis tõi autod Poola piirist üle. Samas oli seal ikkagi segadust palju, sest üks Poola piirivalvur käskis meil tagasi Saksamaale minna. Nimelt oli kord, et sõiduautod ei tohi Poola tulla, aga meil oli ju buss. Piirivalvurite omavahelised vaidlused andsid meile viimaks siiski Poola rohelise tule," selgitas Kallakmaa.

Järva Teatajaga tehtud kõne hetkel olid Kallakmaa ja tema reisikaaslased 100 kilomeetrit Varssavist Eesti poole ehk teisisõnu poole Poola maa peal. "Hõisata pole midagi. Kaks piiri on veel ees ja me ei tea, kuidas meil seal läheb. Aga noh, vähemalt oleme Eestile oluliselt lähemal. Kui muudmoodi ei saa, siis hüppame rataste selga ja väntame koju," viskas Kallakmaa nalja.

Reisi käigus püüavad ratturid igati oma tervist hoida ja nakkusohtu vältida. "Oleme tõesti väga ettevaatlikud ja desinfitseerime käsi pidevalt," sõnas Kallakmaa.

Kallakamaa selgitusel valisid nad maismaareisi osaliselt seetõttu, et siis ei puutu nad teiste inimestega nii tihedalt kokku. "Eestlased, kes siin Poolas praegu liiklevad, peavad omavahel Messengeri jutugrupi kaudu ühendust ja keegi ei roni kuskil autost välja, et näost näkku rääkida," ütles ta.

Kodus ootab Kallakmaad ja tema klubikaaslasi ees kaks nädalat karantiini. "Kodused juba valmistuvad selleks. Tööd saan kodust kenasti teha. Olen seda ju praegugi distantsilt teinud, kuid treenimisest on küll kahju," lausus ta. "Välja rattaga sõitma minna ma ilmselgelt ei tohi. Olen kasutanud küll muid trenažööre, kuid ratta oma andsin ära, sest see ei meeldinud mulle. Tundub, et nüüd tuleb väntamismasin siiski koju osta."

Kallakmaa muretses ka selle pärast, mis hooajast sedasi üldse saab. "Plaanis oli minna Tour De France´ile ja mitmele teisele rattavõistlusele, mille toimumine on küsitav. Ja kui need ka toimuvad, siis ei pruugi füüsiline ettevalmistus olla seda, mida ootaks," ütles ta.

Kallakmaa tõdes, et kogu selle jama peale on kulunud palju närvirakke, mida kodumaale jõudes annab tükk aega taastada. "Loodetavasti ei lähe asi hullemaks ja haigused ei taba mind, mu peret ega ka töötajaid," sõnas ta.

Kallakmaa sõnul ei saa ju loomi laudas hooleta jätta. "Meil on praegu loodud oma lauda karantiin ja töö korraldatud nii, et töötajad ei puutuks omavahel kuidagi kokku. Loodan, et sellest on kasu ja see säästab neid," lausus ta.