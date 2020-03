Paide sotsid soovivad eriolukorra ajaks lasteaedades kohatasu kaotamist

Kohamaksu vabastus kehtiks lastevanematele, kelle lapsed on lasteaiast kodus. Paljude perede majanduslik olukord on keerulisemaks muutunud ja lasteaia kohamaksu vabastus kergendaks tekkinud olukorda. Kuna lastevanemad peavad kandma ajutisi õppekulusid seoses lapse kodusolemisega, oleks mõistlik lasteaia kohamaksu vabastuse abil need kulud kompenseerida.

Selgitus: Paide linna lasteaedade kohatasu on erinev (PAIde ja Sookure 43,80 eurot kuus; Viisu, Roosna-Alliku ja Tarbja 29,20 eurot kuus) ning kohamaksu kohustus ei sõltu tavaolukorras lapse kohalkäimisest. Kohatasu maksmise kohustus on igakuine.

Kui vabastada kohatasust kõik lastevanemad, siis teeb see kuus kokku 17 500 eurot. On tõenäoline, et maksuleevendus motiveerib lastevanemaid oma lapsi veelgi enam koju jätma, mis piiraks ka viiruse levikut.