Järva valla noorsootöötajad kolisid internetti

Järva valla noorsootöö spetsialist Triin Konrad: „Oleme loonud noortele võimaluse üksteisega suhtlemiseks. See on Järva valla noortekeskuste online keskkond, kus löövad tegemistes ja vestlustes kaasa ka Järva valla noorsootöötajad. Lisaks on võimalik huvi tunda meedia ja meediapädevusega seonduvate teemade vastu, siinkohal tuleb meile appi Maarja Kauge, kes töötab Järva vallavalitsuses avalike suhete peaspetsialistina. „

„Enne kui me saame täielikult enda uut keskkonda ühiselt nautida, sooviksin ma tänada selle lahenduse või võimaluse arendajaid, kelleks on Valga Avatud Noortekeskus ja Valga noored, kes on ise suuresti selle platvormi arendanud. Veel sooviks tänada Valga noorsootöötajaid, kes on olnud igati abivalmid koostööks,“ täpsustab Konrad.

Järva vallavanem Rait Pihelgas: „Järva vallas on väga tublid noorsootöötajad, kes panid tänases eriolukorras pead kokku ja leidsid koostöös Valgaga väga hea lahenduse, kuidas olla siiski ühisel infoväljal. See on kindlasti eeskujuks paljudele ning usun, et ka noored oskavad seda hinnata.“