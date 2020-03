Keskkonnaministeerium kutsub erametsaomanike linnurahu pidama

Keskkonnaministeeriumi metsaosakonna juhataja Kristel Järve hinnangul on linnurahu pidamine kujunemas sotsiaalseks normiks. See, kuidas oma metsas toimetada, on omaniku teadlikkuse ja huvi küsimus. „Keskkonnaministeerium saab oma teavitusega metsaomanike teadlikkust suurendada,“ nentis Järve.

„Seepärast oleks kevadel metsas raierahu pidamine igati loogiline,“ märkis Mägi. „Häiringud sigimisperioodil, olgu selleks siis lageraie või teiste majandamisviisidega kaasnev müra, ei lase paljudel metsalindudel edukalt pesitseda. Küsimus on, kui paljudel, ja kas me oleme valmis seda aktsepteerima,“ lisas Mägi, „Kindel on, et pesitsusaegne lageraie ei jäta lindudele mingit võimalust - vanalinnud võivad küll pageda, kuid pesakonnad hukkuvad. Seega on elupaiga kadumise tõttu kevadsuvisel lageraiel selge negatiivne mõju lokaalsele linnustikule ja võimalusel tuleks raiet sel perioodil vältida.“

Ka liigiti on lindude käekäik erinev, näiteks on kasvanud kaelustuvi, käbliku, pasknääri, värbkaku ja valgeselg-kirjurähni arvukus. Samas on neid liike, kelle arvukus on kahanemas, siiski rohkem. Vähenenud on näiteks kanakulli, metsise, mitme lehelinnu liigi, hall- ja vainurästa, must-kärbsenäpi ja tutt-tihase arvukus. Levikut on laiendanud must-lepalind, merikotkas, laanerähn, kalakotkas. Kõige arvukam Eesti metsade pesitseja on metsvint, kerges langustrendis on tavalisemad linnuliigid (nt sabatihane) ja kõige rohkem on tõusnud mänsaku arvukus.