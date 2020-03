Loodusvaatluste maraton ootab inimesi vaatlusaladest teada andma

Maratonialad on üldjuhul avalikud, et kõik huvilised saaksid osaleda, aga on võimalik korraldada ka privaatne vaatluspunkt eramaal, et pere ja sõpradega loodust avastada. “Vaatlusalaks sobib park, niit või enda koduümbrus, kus kohalikke liike leidub. Vaatlusala võib registreerida iga loodushuviline, selleks ei pea olema loodusteadlane,” rääkis maratoni eestvedaja, Tartu Ülikooli loodusmuuseumi ja botaanikaaia harrastusteaduse peaekspert Veljo Runnel.