RIA blogi: kuidas turvaliselt kaugelt õppida ja töötada

Mida rohkem me interneti abil (õppe)tööd teeme, seda enam on vaja hoolitseda selle eest, et seadmed ja süsteemid oleksid töökorras ning andmed võõraste eest kaitstud. RIA analüüsi ja poliitika osakonna juhtivanalüütik Lauri Tankler kirjutab RIA blogis, kuidas turvaliselt kaugelt õppida ja töötada.