Politseinikud laiendavad Väätsal kadunud Arvi leidmiseks otsinguala

Mees võib liikuda ringi tumehalli sõiduautoga Toyota Carina, mille registrinumber on 430 BJS. Arvi telefon on välja lülitatud.

Politsei on kogunud mehe võimalike viibimispaikade kohta infot ning on need üle kontrollinud. Samuti on politseipatrullid läbi vaadanud Väätsa ja selle lähiümbruse, kuid meest ei ole seni leitud.