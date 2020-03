Kodus õppijad kohanevad uudse olukorraga

Laupa põhikooli eesti keele ja kirjanduse õpetaja Kerli Rhede ütlust mööda on olukord kahe päeva kokkuvõttes endiselt segane. Kuigi esmaspäev algas kooliperele samuti kerge paanikaga, sest e-kooli töö oli häiritud ja ka Opiq (pilveteenus, kuhu laetakse ülesanded – toim) jooksis kokku, ent need mured murdusid Rhede hinnangul kiiresti. «Õpetajad olid nagu kiirreageerimisrühm, kes Messengeri kaudu jagasid jooksvalt infot, paralleelseid võimalusi, ülesandeid, kaasõpilased, kellel e-kool toimis, jagasid omakorda ekraanitõmmiseid ülesannetest,» selgitas ta.

E-õppe halva poole pealt tõi Rhede esile selle, et kuna suhtlus käib peamiselt Messengeri vahendusel, hakkab sõnumitest märku andev telefon päeva teiseks pooleks kergelt närvide­legi käima. «Samas on see siiski mõistlikum, kui iga asja pärast helistada. Kurb on ka tõdeda, et päris paljud lapsed jäävad tehnikaga hätta – nutipõlvkond küll, kuid õppekeskkondades tuleb ette veidrat saamatust. Loomulikult on oma rolli mänginud tõrked, mis on tekkinud ülekoormatusest keskkondades,» lausus ta.

On ka midagi head: Rhede hinnangul on väga paljud õpilased hoolimata harjumatust olukorrast siiski motiveeritud. Kuigi on neidki, kes ülesandeid täitma just ei torma. «Õpilased teevad oma töid kenasti, küsivad, ka üksteist aidatakse ja nõustatakse – see süsteem täitsa toimib vähehaaval. Õpilased pöörduvad julgelt õpetajate poole, suhtleme Messengeris, lahendame ette­tulevaid probleeme üheskoos,» tõi ta näiteid.

Teine distantsõppe päev kulges Rhede hinnangul juba rahulikumalt. «Ilmselt tasapisi ärevus vaibubki, me harjume uue õppekorraldusega, õpilased hakkavad ehk mõistma, kui suur roll on õpetajal ja kui lihtne on koolis vahetult suhelda. Samas on ise õppides parem oma aega plaanida, ka see oskus tahab arendamist,» arutles ta.

Esmaspäeva õhtul tehti Laupa kooli VII–IX klasside õpilaste seas küsitlus, kaua tööle aega kulus. Tulemused ulatusid mõnest tunnist 12 tunnini. Kerli Rhede meelest kulus rohkem aega tõenäoliselt neil, kel oli tehnilisi tõrkeid. «Õpetajana on mul küll elu pikimad tööpäevad. Esmaspäeval tuli ikka 12 tundi ära (nagu ilmselt paljudel teistelgi). Täna (teisipäeval – toim) tegin poolteisetunnise õuevahetunni, see tähendab, et peaksin kümne tunni sisse mahtuma vahest,» lausus ta.

Rhede märkis, et tundide ettevalmistus nõuab hoopis teistsugust lähenemist. «Pean mõtlema kõikide võimekusele, tehnilistele võimalustele ja nii ongi mõnel puhul kõige lihtsam lasta saata lihtsalt foto tehtud kirjalikust tööst vihikus või töövihikus. Ka pildistamise oskus vajab arendamist ja pildi saatmine polegi nii lihtne,» lausus ta.

Ministeerium soovitab hindamisega mitte kiirustada

Haridus- ja teadusministeerium soovitab õpetajatel distantsõppe tingimustes hoiduda vähemalt esimesel kahel nädalal numbrilisest hindamisest. Keskenduma ei peaks niivõrd laste õpitulemuste numbrilisele hindamisele, vaid suunama tähelepanu õppekorraldusele ning uues olukorras toimetulekule. Numbrilise hindamise asemel on sõnaline kujundav hindamine sobivam õpilaste tagasisidestamise ja motiveerimise viis.

Ministeerium soovitab õpetajatel läbi mõelda, millised tagasiside andmise võimalused töötavad numbrilise hindamise asemel kõige paremini just nende õpilastele. Samuti on oluline analüüsida, millises mahus ja millise aja­lise sammuga ülesandeid anda. Kindlasti ei ole mõistlik anda selliseid ülesandeid, mida peab lahendama aja peale või ainult kindlal kellaajal.

Õpilased ei saa tegutseda samades tingimustes: kodud on erinevad ning seadmete ja nende kasutajate arv varieerub. Tuleb koguda lastelt ja nende vanematelt süsteemselt tagasisidet ja leida võimalusi sellega arvestada.

Oluline on õpetajate koostöö, et anda õpilastele rohkem mitme õppeaine teadmisi ja oskusi arendavaid ülesandeid.