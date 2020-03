Müüjad ja kokad läksid kolleegidele appi

Tellijale

Järva Tarbijate Ühistu juhatuse liige Priit Teder selgitas, et Paide kaupluste müüjad läksid appi Maksimarketisse ja Paide Konsumisse. "Praeguses eriolukorras on toidu- ja esmatarbekaupade kättesaadavus palju olulisem kui tööstuskaupade oma. Pealegi oli näha, et tööstuskaupade kaupluste külastatavus vähenes drastiliselt," selgitas ta.