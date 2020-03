Kaitseväeteenistuse aruanne: klassiga ajateenistusse asumine on osutunud populaarseks

Ajateenistusse asus 3298 meessoost isikut, seejuures vabatahtlikult 43%, mida on neljandiku võrra rohkem kui kahel eelneval aastal. Tasub märkimist, et klassiga astus mullu ajateenistusse ka järvakaid, näiteks Paide gümnaasiumist. Tänavu on esimese kutsekoolina sellise võimaluse vastu huvi üles näidanud aga Järvamaa kutsehariduskeskuse teatud kursuse noormehed.