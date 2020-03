Elron tõmbab rongiliiklust koomale

“Kehtiva eriolukorra tõttu liiguvad inimesed oluliselt vähem, seetõttu muudame ajutiselt ka rongide sõidugraafikut. Muudatusi on kõikidel suundadel, oleme seejuures püüdnud tagada, et liikumisvõimalused säiliksid kogu päeva jooksul. Selleks oleme lisanud nt Tallinna-Viljandi rongidele peatusi, samuti on mõned reisid asendatud bussiga,” ütles Elroni müügi- ja arendusjuht Ronnie Kongo.