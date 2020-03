Eesti Punane Rist kutsub inimesi kohalikes kogukondades vabatahtlikena appi tulema

Eesti Punane Rist teeb koostööd kohalike omavalitsuste ja organisatsioonidega üle Eesti, et igas piirkonnas pakkuda paindlikult abi just kohalikest vajadustest lähtuvalt. Igas piirkonnas on vabatahtlike tegevused eriilmelised – mõnes kohas vajatakse abi toidupakkide kokku panemisel ja abivajajateni toimetamisel, mõnes kohas aitame koju isolatsiooni jäänud inimesteni toimetada vajalikke ravimeid, mõnes kohas on oluline jagada elanikele infot või aidata lahendada mõni keerukam logistiline probleem. Ülesanded võivad vastavalt piirkonna vajadustele varieeruda, aga kõik tegevused on kindlasti vabatahtlikele jõukohased.