Pühapäevast saab esitada kandidaate aasta ema konkursile

Aasta ema kandidaat on Järvamaal elav naine, kes on pühendunud ja väärikas ema ning eeskujuks meile kõigile. Kandidaate võivad üles seada nii üksikisikud, omavalitsused kui ka organisatsioonid ja ettevõtted ehk teisisõnu kõik, kes on märganud häid ning eeskujulikke Järvamaa emasid, keda tunnustada ning teistele eeskujuks tuua.