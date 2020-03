Tellijale

Bussifirma on alates 16.märtsist vähendanud reiside arvu järk-järgult. «Paraku oleme jõudnud punkti, kus ühelgi bussireisil ei ole enam majanduslikku katet. Paljud bussireisid on toimunud üldse ilma ühegi reisijata, tavapäraselt on bussis olnud üksikud inimesed,» selgitas Taisto Liinid.