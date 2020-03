Oled terve ja tahad liikuda? Sind ootab Türil "Matk kevadesse"

Matkaraja kontrollpunktid on avatud kell 9.00 – 18.00. Matka kontrollpunktid asuvad Türi linna kodude juures, mis on viimasel viiel aastal saanud tunnustuse Türi valla kaunis kodu.

Kokku on matkarajal 14 kontrollpunkti, millest vähemalt seitse tuleb läbida. Matkal saad valida ise sobiva suuna, kiiruse ja pikkuse. Igas kontrollpunktis on orienteerumistähis, mille peal on tunnustäht. Läbides kõik kontrollpunktid, saad nendel olevatest tunnustähtedest kokku lause, mis on seekordse matka tunnuslauseks. Lahendus on võimalik kokku saada ka vähemate puntide läbimisel.