Ohoo, alanud nädal toob kaua oodatud kevadsooja

Esmaspäev (23.03) tuleb võimsa kõrgrõhkkonna vahetus läheduses kuiv. Lääne-Eesti taevasse kandub pilvekiht, ida pool on ilm päikeseline. Tuul on mandri sisealadel nõrk, saartel ja läänerannikul ulatub lõuna- ja edelatuul puhanguti 12 m/s. Õhutemperatuur on +2..+5°C.

Ilm esmaspäeval FOTO: kuvatõmmis: ilmateenistus.ee

Teisipäeval (24.03) taandub kõrgrõhuala Leedu poole, aga selle põhjaserv katab Eestit. Ilm püsib sajuta, kuid pilvi on enam. Skandinaavia põhjatipu lähistelt mööduva madalrõhkkonna survel tugevneb edelatuul öösel rannikul puhanguti 15 m/s, päev on tuulisem - sisemaal on puhanguid 12-14, rannikul kuni 18 m/s. Õhutemperatuur on öösel -2..-7°C, Peipsi ääres ja kagunurgas võib öö hakul veel paar kraadi madalam olla, edelatuulele avatud rannikul jääb üle 0°C, päeval algab edelavoolus soojema õhu sissetung ning õhutemperatuur tõuseb +3..+7°C-ni.

Ilm teisipäeval FOTO: kuvatõmmis: ilmateenistus.ee

Kolmapäeval (25.03) jääb Läänemere ümbrust katma kõrgrõhuala, mida survestab põhja poolt madalrõhuala. Kahe rõhuala piirimail puhub tugev edelatuul, puhanguid on sisemaal 15, rannikul kuni 20 m/s. Taevas on vaid õhukesi kõrgeid pilvi ja ilm kuiv. Õhutemperatuur on öösel 0..-5, edelatuulele avatud rannikul kuni +3, päeval +5..+10°C.

Ilm kolmapäeval FOTO: kuvatõmmis: ilmateenistus.ee

Neljapäeval (26.03) madalrõhkkonna surve väheneb, kõrgrõhuala muutub mõjusamaks. Tuul nõrgeneb ning puhub edelast ja lõunast. Ilm on sajuta ja laialdaselt selge taevaga. Õhutemperatuur on öösel 0..-4, meremõjuga rannikul kuni +3, päeval +6..+11°C.