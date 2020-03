Õigusnõustamine jätkub videosilla vahendusel

HUGO.legal kaasasutaja Erki Pisukese ennustab õigusabi teenusele lähiajal suuremat kasvu, kuna eriolukord põhjustab palju segadust nii töösuhetes kui ka kõikvõimalike teenuste osas. “Meil on võimalus riigiga koostöös pakkuda Eestimaa inimestele 2 tundi tasuta juristi abi ning kolmeaastane kogemus on näidanud, et enamus inimeste muredest saab selle tasuta nõustamise ajaga ka lahendatud. Videosild võib inimestele esialgu küll veidi võõras olla, kuid oleme selle inimeste jaoks võimalikult lihtsaks teinud - jurist saadab kliendile videosilla lingi e-maili teel ning kliendil tuleb juristiga videokõne alustamiseks vaid lingile vajutada. Kui kliendil arvutit või nutitelefoni ei ole, saab juristiga loomulikult ka telefoni teel suhelda,” lisas Pisuke.