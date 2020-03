Muusika- ja teatrimaja paneb inimesed kodudes tantsima

Kristiine Masso on line-tantsuga tegelenud 13 aastat, sellest kuus aastat tantsu PAMTis ka õpetanud. Ta soovitab line-tantsu proovida kõigil. “Hea muusika saatel on end mõnus liigutada ja trenn sobib igas vanuses inimestele. Just sellepärast ongi line-tants tuntud üle kogu maailma – see on puhas rõõm,” ütles Masso. Treening sobib ka kõigile õpilastele, kes kodustes tingimustes peavad kehalise kasvatuse tunde tegema.